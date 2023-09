Dal sito ufficialeE’ ufficiale: “Together, a Black & White Show”, oltre che una grande notte di festa bianconera, di calcio, di senso di appartenenza e di charity, sarà anche una grande serata di musica.Sarà con noi infatti, il DJ e produttore italiano dei record, colui che, con le sue hit, ha conquistato intere generazioni con oltre 3 miliardi di stream globali, oltre 15 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 2 dischi di diamante, 39 dischi di platino e 22 oro.Parliamo di Gabry Ponte!Nell’anno in cui celebra i suoi 25 anni di carriera con tre attesissimi eventi live a Milano (Mediolanum Forum – 27 gennaio), Torino (PalaAlpitour – 2 marzo) e Roma (Rock In Roma – 15 giugno), la leggenda della consolle italiana, che ha da poco presentato il nuovo singolo “Easy on my heart”, sarà protagonista di un travolgente DJ Set che avrà luogo durante la serata del PalaAlpitour.