Attraverso un post condiviso sul suo account Twitter, il conduttore di Striscia la Notizia, Ezio Greggio, ha voluto salutare i bianconeri che stanno abbandonando la Continassa in questi giorni, soffermandosi in particolar modo su Giorgio Chiellini e Paulo Dybala.



'Quante partenze alla @juventusfc sicuramente ci mancheranno non solo per il gioco ma per quello che hanno rappresentato @chiellini e @PauDybala_JR in tutti questi anni. Comunque… #Forzajuve ora e sempre'.