Quando arriverà la resa dei conti di questo mercato infuocato, non ci saranno privilegi e privilegiati. Come ben si sa, la situazione della Juventus non può dirsi ottimale, soprattutto per quegli esuberi che si possono chiamate tali solo con le dovute precauzioni. Infatti, come ripetuto da Paratici, non si tratta tanto di capricci societari o tecnici, quanto di razionalità: la lista Champions non concede sconti. Così, come riporta Il Corriere dello Sport, anche Emre Can - se dovesse arrivare un'offerta congrua - può partire. Il centrocampista tedesco, infatti, non è considerato incedibile e, extrema ratio, può anche essere sacrificato.