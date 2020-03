Anchesi aggiunge alla lista dei calciatori contagiati dal coronavirus. Il giocatore della Juventus ha comunicato di essere positivo, insieme alla compagna Oriana, con un messaggio su Instagram, in cui ha anche rassicurato tutti sulle sue condizioni. Dybala è il terzo caso di positività all'interno dello spogliatoio della Juventus, dopo che Daniele Rugani ha annunciato per primo di aver contratto il virus. Poi, è stata la volta di Blaise Matuidi e ora di Dybala; il totale, in Serie A, è salito quindi a tredici casi annunciati.