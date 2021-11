No, c'è chi non l'ha presa benissimo. Cosa? L'ennesima assenza di Pauloin stagione, stavolta a causa di un problemino muscolare, riscontrato in Nazionale, che proprio non ce l'ha fatta a essere risolto in tempo per la trasferta di Roma. Ergo: in Lazio-Juve, partita determinante per le sorti del campionato bianconero, il numero dieci e futuro capitano non sarà della partita."Fatelo capitano del", scherza un utente su Twitter. Ma più di qualcuno ha patito la notizia, coinvolgendo anche le voci sul rinnovo, a un passo ormai da qualche settimana. Dybala, che dovrebbe firmare proprio nei prossimi giorni, intanto salta ancora un match. E continuano i dubbi...