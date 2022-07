Anche Angelsembra particolarmente soddisfatto dell'esordio stagionale della, oltre che del suo personale debutto in maglia bianconera. Buone sensazioni per l'esterno argentino, che sui social ha commentato la sfida amichevole contro i messicani delche ha visto la squadra di Massimiliano Allegri vincere per 2 a 0. "Un buon inizio di tournee. Felice dei minuti giocati. Congratulazioni al gruppo per la buona partita. Per proseguire a crescere": questo il suo commento su Instagram, subito accolto da centinaia di migliaia di like e da commenti entusiasti da parte dei tifosi. Ecco il suo post.