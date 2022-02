Si apriranno presto i colloqui tra la Juve e Mattia De Sciglio per il rinnovo di contratto del terzino, tra i bianconeri in scadenza a giugno. Come riportato da TMW, sul tavolo non ci saranno più i 3 milioni di euro percepiti attualmente dal giocatore, che dovrà accettare un taglio di ingaggio se vorrà continuare la sua esperienza con la maglia della Vecchia Signora. "Questioni di sostenibilità - scrivono i colleghi - ma anche di un bilanciamento che la Juve vuole ritrovare tra gli stipendi dei top, quelli dei titolari e quelli delle alternative". Al momento, del resto, De Sciglio guadagna quanto Locatelli e più di McKennie, pertanto per lui vale lo stesso discorso che il club ha già fatto con Bernardeschi. La trattativa è aperta, a patto che si riesca a trovare un accordo al ribasso.