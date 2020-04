5









Anche Matthijs de Ligt è tornato a casa. Il difensore centrale olandese è volato via da Torino assieme alla fidanzata AnneKee che ha pubblicato un video del centrale bianconero che si allena assieme a lei e al fratello. Con De Ligt sale di nuovo a nove il numero di calciatori bianconeri rientrati da Torino. Solo Miralem Pjanic, partito a marzo, è rientrato nella sua casa in città una decina di giorni fa. Restano fuori Torino Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Rabiot, Szczesny, Khedira e il caso più caldo: Gonzalo Higuain.



(Foto e video in gallery)