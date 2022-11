Niente Gleison Bremer, infortunato. Niente, squalificato. Così col Psg è di nuovo il momento di Leonardo Bonucci, per forza ancor più che per scelta. La difesa della Juve sembra obbligata per Max Allegri, fiducia al capitano e poi dipenderà dalle condizioni degli altri: gioca Alex Sandro, gioca Juan Cuadrado, tra Federico Gatti e Daniele Rugani si vedrà.