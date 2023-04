Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Sporting Lisbona,ha detto la sua anche sul momento di difficoltà di Dusan. Ecco il suo pensiero: "Quello che succede con Dusan fa parte di un percorso, è una situazione da cui solo lui può andare oltre con lavoro, pazienza, facendo bene tutto negli allenamenti e nei riposi. Parliamo spesso, è tranquillo, pensa a fare il meglio prima per la squadra. Difficoltà momentanea, passerà, non facilmente perché non c'è nulla di facile, ma con qualità e testa può passarlo facilmente".E ancora: "Lavora sempre e ogni giorno, prova a farlo con il mister e i collaboratori per migliorare nelle piccole cose. Quando torna a segnare farà molto la differenza, ma il suo lavoro non è solo segnare, lui è uno che aiuta in fase difensiva, a tenere palla, nel possesso, la valutazione fatta è diversa dal solo segnare".