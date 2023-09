Nemmenoè riuscito a "salvarsi" nel match di ieri tra. E la bocciatura da parte dei giornali è inevitabile. "Capitano coraggioso ma disarmato. Vive sull'anticipo quando Berardi è di spalle, poi va sott'acqua se gli arrivano in corsa. Male sul 3-2 di Pinamonti, anche nervoso" scrive La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un 5. Più severo Tuttosport (4.5): "Sbaglia i tempi in occasione di un paio di uscite in pressione, ma soprattutto patisce a dismisura la verve di Berardi. Nemmeno il capitano salva il vascello". Stesso voto da parte de Il Corriere dello Sport: "Non accorcia sul 2-1 di Berardi. Troppo lontano da Pinamonti sul 3-2".Noi de ilBianconero, invece, gli abbiamo dato 4: "Berardi gli scivola via come una saponetta: se s'allarga, l'altro stringe; se stringe, l'altro s'allarga e inventa. Dimostra tutti i limiti, alle volte solo il carattere non porta da nessuna parte".