Non solo Timothye Weston(per i quali sembra essere svanita ogni possibilità di un rientro anticipato). Secondo quanto riportato da La Stampa anche capitanè a serio rischio per il match di sabato tra, dato che sarà proprio lui l'ultimo bianconero a scendere in campo con la, nella notte (italiana) di mercoledì contro il. Il difensore brasiliano tornerà a Torino solo giovedì mattina, salvo imprevisti, pertanto avrebbe meno di 48 ore per smaltire il jet lag e allenarsi con la squadra in vista della sfida all'Allianz Stadium.Il classe 1991, come suo solito, farà di tutto per mettersi a disposizione, ma la sua presenza non è affatto scontata. Facile quindi ipotizzare che Massimilianocorrerà ai ripari già in questi giorni per trovare un'alternativa in difesa, da affiancare ade Gleison. L'imperativo, come nel caso dei due statunitensi, è non farsi trovare impreparati (e in questo senso il recupero dall'infortunio di Federiconon può che essere un'ottima notizia). Se poi Danilo ci sarà, tanto meglio.