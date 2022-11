La Juventus guarda al mercato dei terzini sia destri che sinistri con grande attenzione e, già a gennaio, potrebbe spingere per un nuovo acquisto. In particolare, per quanto riguarda la corsia di destra, sono 4 i nomi nel mirino. Piaccionodella Roma edel Real Madrid, ma non vanno sottovalutati neanchein scadenza col Manchester United e la sorpresa svedese dello Spezia. Lo rivela Calciomercato.com.