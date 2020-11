Secondo quanto riportato da Il Giornale, la Juve di Pirlo è proprio come quella di Antonio Conte: almeno in termini di punti. Allora furono 5 vittorie e 4 pareggi. Scrive il quotidiano: "La Juventus paga certo l’impegno infrasettimanale, ma non solo. La squadra di Pirlo è evidentemente ancora in rodaggio e, l’ha dimostrato anche a Benevento, non può fare a meno di Ronaldo. È evidente che con o senza il fenomeno non sia la stessa cosa ma una grande come la Juve dovrebbe poter prescindere da un singolo giocatore. Ma che Pirlo debba ancora trovare la quadra lo dicono anche altri numeri. L’avvio di stagione della Signora ha visto cinque pareggi e solo quattro vittorie. Una partenza non molto diversa da quella di Antonio Conte alla sua prima Juve: allora furono 5 vittorie e quattro pareggi".