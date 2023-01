Nemmeno Federico, tornato in campo dal primo minuto, è uscito indenne dalla sfida dello Stadio Maradona contro il. Serata difficile anche per l'esterno della, che i giornali in edicola oggi non hanno potuto risparmiare. "Da "quinto" a destra, si dimentica di difendere - e Kvara ringrazia - e non risale. Migliora quando va a alto a sinistra, ma non crea pericoli. Disinnescato" scrive La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce unIl classe 1997 strappa invece la sufficienza da Tuttosport: "Prova non facile da giudicare quella di Federico, che ritrova la maglia da titolare dopo un anno dalla rottura del crociato. A sorpresa Allegri lo lancia dal primo minuto nel 3-5-2 come esterno destro a tutta fascia e sono dolori perché da quella parte scattano Marioche sul raddoppio è solo in area anche perchè lui è troppo alto. Utilizzato a sostegno diinsieme ala musica cambia e sfiora il pareggio del 2-2 a fine primo tempo".5.5 dalle colonne de Il Corriere dello Sport: "Prima da titolare in questa stagione e finché resta a destra la sua presenza è impalpabile. Anzi, dannosa, visto che dimentica di raddoppiare su Kvaratskhelia. Sul 2-0,lo sposta dall’altra parte, davanti a Kostic e solo a quel punto inizia la sua partita. Ha un grande merito in una squadra allo sbando: non si arrende mai". Giudizio, quest'ultimo, condiviso anche da noi de ilBianconero.com: "L'unico a non arrendersi, l'ultimo a provare la giocata. E la sola nota positiva di questa trasferta: la Juve ha un giocatore pienamente recuperato".