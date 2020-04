Anche Gigi Buffon indossa una mascherina dell'Italia. Questo il messaggio del portiere su Instagram: ​Oggi le maschere le usiamo per proteggerci. Domani per dimostrare chi siamo. Aiutami a supportare chi non si arrende mai. Fai la tua donazione alla Croce Rossa Italiana su nevergiveup.tinaba.it". In giornata sono circolate anche le foto di altri campioni dello sport con la mascherina tricolore come Charles Leclerc, pilota della Ferrari, e Cristiano Ronaldo.