Altra tegola per ladi Massimiliano, che dovrà fare a meno di Gleisonper i prossimi venti giorni, con il rischio di non averlo a disposizione neanche per il derby d'Italia contro l'Inter del 6 novembre. Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra: questa la diagnosi emersa dagli esami effettuati questa mattina al J|Medical, dove il brasiliano si è presentato a seguito dell'infortunio accusato sabato sera nella sfida contro ilLo stop dell'ex granata, oltre a rappresentare un problema per il prossimo futuro, pone per l'ennesima volta l'accento sulla necessità della Juve di colmare un, quello lasciato da Giorgioe non coperto dal mercato estivo: evidente, in particolare, l'esigenza di poter contare su un, capace di aiutare anche nella costruzione, per completare un reparto che peraltro sta soffrendo anche per le poco convincenti prestazioni di Leonardo, che a 35 anni compiuti sembra decisamente in fase calante.Tutti motivi per cui a gennaio potrebbe essere fondamentale intervenire sul mercato, andando a caccia di un rinforzo per quella parte di squadra che ha sempre rappresentato il fiore all'occhiello della Juve.