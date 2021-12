Anche Leonardoha voluto far sapere ai tifosi delladi essere tornato al lavoro con la squadra. Archiviata la pausa natalizia, oggi i bianconeri si sono riuniti alla Continassa per iniziare a preparare il tour de force di gennaio, a partire dal match dell'Epifania contro il Napoli. E il difensore non si è fatto trovare impreparato., ha scritto il numero 19 sul suo profilo Twitter. Ecco il suo messaggio: