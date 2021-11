Anche Leonardoalledi Torino. Come si può vedere in un breve filmato diffuso da Sky Sport, il difensore della, reduce dalle partite con la Nazionale azzurra, è intervenuto quest'oggi alla manifestazione tennistica che nel pomeriggio prevede la sfida tra Zverev e Hurkacz (ore 14) e in serata quella tra Medvedev e(ore 21). Quest'ultimo, ripescato dopo il ritiro di Berrettini, potrà qualificarsi alle semifinali solo battendo Medvedev, numero due delle ATP Finals, e se Hurkacz avrà sconfitto Zverev.