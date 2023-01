Dopo un'altra vittoria, l'ottava consecutiva, anche per Massimilianoè tempo di raccogliere qualche complimento. I giornali in edicola oggi non possono fare a meno di promuovere con voti più che buoni il tecnico livornese, che per La Gazzetta dello Sport merita un 7 tondo tondo: "Un corto muso più lungo del solito. Un primo round con la testa al Napoli, ma poi visto che l'è tosta scatena la, anche con i cambi". 6.5 da parte di Tuttosport: "Il copione ormai è scolpito nella pietra: la sua Juventus fatica a mostrarsi spumeggiante, nei primi tempi incassa anche qualche fischio dai tifosi, ma il lieto fine anticipa sempre i titoli di coda. Non può essere un caso, proprio come gli 87' di imbattibilità". "La Juve soffre ma vince senza subire gol", scrive invece Il Corriere dello Sport. "Un copione che non cambia e che tutto sommato non potrebbe piacergli di più". 6.5 anche per noi de ilBianconero.com: "Una Juve inguardabile per oltre un'ora, poi si scioglie e infine colpisce. I numeri sono dalla sua. Sul resto si può serenamente discutere".