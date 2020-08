1









Non solo giocatori, perché a presenziare al primo giorno del nuovo corso della Juventus targato Andrea Pirlo c’è tutta la dirigenza al gran completo. Non solo lo staff tecnico presente in mattinata, ma anche Paratici, Cherubini e il presidente Andrea Agnelli. Oggi pomeriggio il Maestro guiderà il suo primo allenamento da tecnico della Juve, domani invece parlerà ai giornalisti nella conferenza stampa di presentazione prevista per le 15.