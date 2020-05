Secondo quanto riporta Calciomercato.com c'è anche l'Everton di Carlo Ancelotti su Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina che piace molto alla Juventus. Il viola è uno dei profili seguiti da Fabio Paratici per rinforzare la linea mediana della Juve nella stagione 2020/21. Per Commisso, però, Castrovilli resta incedibile. Gli altri nomi per il centrocampo della Juve sono quelli di Tonali, Zaniolo, Pellegrini e ovviamente Paul Pogba anche se il centrocampista francese guadagnerebbe più dei 6 milioni netti fissati dalla Juve come salary cup per i nuovi acquisti a partire dalla prossima finestra di mercato.