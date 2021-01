Carlo Ancelotti e il suo Everton sono sulle tracce di un centrocampista della Juventus. Questo è quanto emerge sommando tutti i rumors di mercato sull'asse Liverpool (sponta blu)-Torino (sponda bianconera). Se infatti l'Everton è il club che parrebbe più papabile come prossima destinazione dell'esubero juventino Sami Khedira, soprattutto in virtù del rapporto Ancelotti-Khedira risalente ai tempi del Real Madrid, adesso pare che invece l'allenatore ex Milan, Juve e Paris Saint-Germain potrebbe riabbracciare Adrien Rabiot, che lui allenò al PSG e che la Juve sarebbe disposta a cedere per un'offerta congrua.