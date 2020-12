Sami Khedira potrebbe andare via a gennaio, permettendo alla Juventus di liberarsi di un peso nel monte ingaggi. Il tedesco è infatti fuori rosa, ma tuttora tesserato (tanto che si allena regolarmente in gruppo alla Continassa). Una delle ipotesi più calde per il mercato di gennaio è un suo trasferimento all'Everton, dove ritroverebbe come allenatore quel Carlo Ancelotti che lo aveva avuto ai tempi del Real Madrid. Dall'Inghilterra giungono sibilline proprio le parole di Ancelotti, che interpellato sull'interesse dell'Everton per Khedira risponde: "Ho un ottimo ricordo di lui, ma non siamo interessati a ingaggiarlo per il momento... forse a gennaio".