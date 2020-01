Il futuro di Emre Can potrebbe allontanarsi da Torino, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport. Il tedesco, infatti, è entrato nel mirino dell'Everton di Carlo Ancelotti, che ha potenziale di spesa e vuole pertanto regalare al tecnico italiano un giocatore che ha seguito fin dai tempi di Napoli. Dopo l'affare Moise Kean, i rapporti tra le due società sono buoni, inoltre l'Everton vorrebbe assicurarsi il giocatore rilanciando anche sull'ingaggio: il problema, però, resta il passato di Emre Can, ancora legato all'altra sponda di Liverpool. I tifosi delle Toffes, infatti, non sembrano voler soprassedere il fatto che Emre abbia giocato in maglia Reds.