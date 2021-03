Negli studi di Sky il giornalista Matteo Marani ha analizzato gli ultimi anni della Juventus in Champions League, facendo i complimenti a: "Considerando le forze che aveva a disposizione, quello che ha fatto andando due volte in finale è stato qualcosa di epocale - spiega Marani - Noi continuiamo ad essere convinti e dare per scontato che la Juve debba vincere per forza la Champions League, ma secondo me viviamo completamente in un film parallelo".