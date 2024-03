SCAMBIO CON ARTHUR?



IBRA INSIDIA LA JUVE

Cristiano Giuntoli è costantemente al lavoro per cercare di rinforzare la rosa dellail più possibile, con lo scopo di renderla più competitiva per le competizioni in cui parteciperà nella prossima stagione. Uno dei reparti che necessita di maggiori modifiche è il centrocampo, soprattutto dal momento in cui Paul Pogba dovrò scontare una squalifica di almeno 4 anni e che di conseguenza, costringe la società bianconera a guardare altrove. Uno dei nomi che sta tornando di moda è quello di, che non sembra aver convinto i Red Devils nell'arco della stagione.Il diritto di riscatto per lo United è fissato a 25 milioni, più di 5 di bonus, oltre ai 10 che sono stati già versati per il prestito. 20, invece, i milioni fissati per il riscatto a vantaggio della Fiorentina, gli stessi che servirebbero ai viola per riscattaredalla Juve. Ecco perchè si sta studiando questa ipotesi di mercato, con unoe che costerebbe zero alla Vecchia Signora.C'è però un ostacolo da superare, perchè stando a quanto riportato da Tuttosport,in questa direzione. La chiave di svolta potrebbe essere Zlatan Ibrahimovic, che ha ottimi rapporti con il Manchester visti i suoi trascorsi dalle parti di Carrington.