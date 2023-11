Nicolaè intervenuto in diretta su Twitch nel corso del BoboTv. E ha dichiarato: “Allegri sa leggere bene le partite, ha vinto tanto con la Juve, ma in questa squadra è difficile fare l’attaccante.Però, deve stare veramente bene. La società programma per vincere, ma c’è l’Inter. Si spostare la pressione sull’Inter, ma nello spogliatoio della Juve si parla di scudetto. Dire che non si è favoriti è solo una questione di comunicazione, è strategia, una tattica, ma la Juve sa che deve puntare a vincere. Non ha le coppe e ha una grossa chance. La Juve deve essere brava a sfruttare il “momento no” di Milan e Napoli. Se ci riuscirà credo che in Primavera possa giocarsela contro l’Inter, che è la squadra da battere. L’Inter è la squadra più forte perché è forte e ha fatto un percorso".