Gli errori, parzialmente, sono stati ammessi. Laha sbagliato sugli? "Magari sì", ha risposto Massimiliano Allegri in conferenza stampa. E la Juventus che affronta il Psg per cercare di salvare almeno l’Europa League è una squadra senza... una squadra intera. Come racconta Gazzetta,I tifosi - racconta il quotidiano - hanno messo da tempo nel mirino il preparatore Simone Folletti, cui si imputa le scelte dei metodi di allenamento, nonostante il supporto dello specialista Giovanni Andreini. Altre critiche coinvolgono la società e la decisione di partecipare alla tournée negli States in piena preparazione estiva.Caccia al responsabile, ma solo virtuale. Ci sono casi in cui ha agito la sfortuna (Chiesa), altri in cui c'entrano i giocatori (Pogba) e altri ancora in cui Allegri ha messo il carico da novanta. "Un nome su tutti: Di Maria". DOpo l'infortunio alla prima, Di Maria rientra poco dopo, anche se con perplessità. A Firenze si ferma di nuovo e chiede il cambio.