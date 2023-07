Le parole diin conferenza stampa:CONTRO LE BIG - "Come aiuta la preparazione? Amo competere. Farlo con le squadre più grandi. Sarà molto importante per noi, per me, far vedere che siamo concentrati al massimo. Il resto verrà da sé. Come cresce la competizione? La mentalità della Juventus è vincere sempre, sono cresciuto qui e lo so. Saranno partite importanti, come la pre season. Prepariamoci al meglio".