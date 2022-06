Come racconta Gazzetta, dopo 2 estati di stop per il Covid, la tradizione si rinnova: manca ancora l’ufficialità, ma il 3 agosto la Juventus dovrebbe giocare la classica amichevole con la Primavera in Val Chisone, a casa degli Agnelli. In via di definizione anche la tournée negli Stati Uniti, che i bianconeri faranno a fine luglio: previsti due test, con Barcellona e Real, probabilmente a Los Angeles e Dallas.