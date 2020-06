Amichevole in famiglia per la Juventus. Intorno alle 20 la squadra di Sarri è tornata in campo allo Stadium per prepararsi alla sfida della prossima settimana contro il Milan, la prima dopo l'emergenza coronavirus. Sarri vuol far abituare i giocatori ad atmosfera e orario. Tra gli aggregati di Under 23 e Primavera ci saranno ​Leonardo Loria (21 anni, portiere), i difensori Wesley (20) e Luca Coccolo (22). Simone Muratore (22) e Manolo Portanova (20) i centrocampisti e in attacco Marco Olivieri (20), Giacomo Vrioni (21), Luca Zanimacchia (21) e Angel Chibozo (16).