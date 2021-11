in campo questa mattina alla. Alle 11.00 la squadra di Massimiliano, con i pochi giocatori rimasti a Torino durante la sosta Nazionali, ha disputato una partitella di 60 minuti contro, club piemontese che milita nel campionato di Eccellenza. 11 i gol dei bianconeri schierati dal tecnico, tra cui Moise: il primo ha realizzato un poker, mentre il giovane ex Santos ha festeggiato la tripletta personale. A segno anche Emanuele(doppietta per lui)e Mattia, entrambi dell'Under 23, oltre adche ha avuto la possibilità di mettere ulteriori minuti nelle gambe.Archiviata l'amichevole casalinga, come già annunciato , per domani e lunedì Allegri ha concesso ai ragazzi due giorni di riposo, in attesa che rientrino alla base tutti i bianconeri in giro per il mondo. Alle porte c'è il big match contro la, previsto sabato sera allo Stadio Olimpico.