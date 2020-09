Il 15 settembre 2004 la Juventus di mister Capello andava all'Amsterdam Arena per affrontare l'Ajax in Champions League. L'avversario non era dei più facili, e i bianconeri (in blu per l'occasione) portarono a casa una vittoria per 1-0 firmata dall'attuale vicepresidente della Juventus. Imbucata deliziosa di Del Piero con uno scavino, inserimento di Camoranesi che attrae a sé i difensori avversari e appoggia all'indietro per l'accorrente Pavel Nedved: esterno destro di prima della Furia Ceca che lascia di stucco Stekelenburg e s'infila all'incrocio. La Juve ha oggi ricondiviso sui social il video di quel gioiello!