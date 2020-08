Maurizio Sarri è inevitabilmente legato all'ambiente di Napoli, che non può dimenticare le grandi prestazioni vissute sotto la gestione sarriana. Comprensibile dunque che diversi personaggi di area partenopea si siano schierati con Sarri dopo l'esonero da parte della Juventus. Uno di questi è il giornalista Carlo Alvino, che oggi ha pubblicato un tweet laconico: "Degno epilogo...". Traspare chiaramente, pur in due semplici parole e puntini di sospensione, quale sia il giudizio di Alvino sulla conclusione del rapporto tra la società bianconera e il suo ormai ex allenatore.