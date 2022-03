Con il gol segnato contro la Salernitana, Dusan Vlahovic (48 reti in 105 presenze) - secondo quanto riporta Opta - ha raggiunto Adem Ljajic (48 gol in 225 partite) come secondo miglior marcatore serbo nella storia della Serie A, dietro solo a Dejan Stankovic (51 centri in 368 apparizioni). Un altro traguardo per il giovane centravanti della Juve, protagonista di un'altra prestazione di sostanza che lo ha visto uscire dal campo tra gli applausi. Ora l'ex Lazio e Inter è più vicino. E all'orizzonte c'è un big match in cui mettere la propria firma...