CHE BEL GOL DI HANS NICOLUSSI CAVIGLIA!!!!!!!!!

Altro show di Hans, che già all'ultimo turno di campionato con ilsi era messo in bella mostra con un passaggio clamoroso per un compagno, uno di quelli da far sgranare gli occhi. Oggi il centrocampista di proprietà dellaha sbloccato il match della sua squadra contro ilcon uno straordinario tiro di destro da più di venti metri che si è infilato all'incrocio dei pali, arrivato dopo un dribbling ubriacante. Ildel gol, neanche a dirlo, è subito diventato virale sui social, dove anche i tifosi bianconeri si sono uniti agli applausi per il classe 2000. Guardalo qui sotto.