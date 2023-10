Tra i tanti record di Massimiliano Allegri, ce n'è uno in più dopo la vittoria contro il Verona per 1-0. Come riporta Opta Paolo, il tecnico livornese è diventato solo il secondo allenatore nella storia della Juventus a collezionare almeno 100 ‘clean sheet’ in gare casalinghe in tutte le competizioni: meno soltanto di Giovanni Trapattoni.