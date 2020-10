4









Questione esuberi. La Juve è ancora al lavoro per sistemare le ultime eccedenze di rosa, con i bianconeri che nelle scorse ore hanno piazzato Daniele Rugani e che ora cercano una nuova sistemazione anche per De Sciglio e Douglas Costa, oltre all'accordo per liberare a zero Sami Khedira. Il tedesco continua a non accettare l’addio con buonuscita e l’ottimismo della scorsa settimana, quando sembrava che tra lunedì e martedì si potesse risolvere l’equazione, si è scontrato con la realtà: non è escluso che Sami resti fino a gennaio, scrive la Gazzetta. Considerato fuori dal progetto di Pirlo, resta fermo sulle proprie posizioni: ha ribadito alla società di non voler rescindere il contratto. Alla Continassa, però, non abbassano il pressing e la speranza resta quella di arrivare a una soluzione in tempi brevi. Anche se nelle ultime ore è calato l'ottimismo e si fa strada l'idea permanenza, fino all'inverno o in attesa di un accordo.