Mundo Deportivo conferma quanto anticipato: Ivan Rakitic non rientra nei piani della Juventus. Il nome che sta trattando il Barcellona è quello di Miralem Pjanic, per il quale avrebbe offerto nuovamente il centrocampista croato, dopo i tentativi in altre operazioni nelle sessioni di mercato passate. La Juve bocciò la proposta a causa della sua età (32 anni) e del suo elevatissimo ingaggio (8 milioni di euro). Valutazioni che si stanno riflettendo anche nel presente, che spingono la dirigenza bianconera a insistere per Arthur, unica contropartita che verrebbe accettata per il bosniaco ex Roma. Manca un dettaglio, decisivo, ovvero il sì del brasiliano, che ha espresso pubblicamente la sua volontà di rimanere al Barcellona.