"Ha problemi fisici e non riesce a dare continuità alle prestazioni perché ogni 2/3 partite deve fermarsi, in passato ha avuto grossi problemi che l'hanno tenuto lontano dal campo per diversi mesi. Ma è un giocatore talmente intelligente che quando è a disposizione diventa prezioso perché sa far giocare bene la squadra, gioca bene lui. Ha solo questa debolezza fisica che lo costringe ogni tanto a restare fuori". Così Pirlo aveva spiegato in conferenza stampa pre-Cagliari, di fatti preannunciando l’assenza di Ramsey nella sfida di domani. Il club ha poi specificato l’entità dell’infortunio, una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra.