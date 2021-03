Ieri sera nei primi minuti di Juventus-Spezia un intervento scomposto per tentare l'anticipo su Vignali è costato a Gianluca Frabotta un cartellino giallo che gli costerà caro. Il terzino sinistro bianconero, che all'Allianz Stadium ha giocato titolare all'ultimo momento a causa del forfait di De Ligt nel riscaldamento pre-partita, era diffidato e dunque sarà squalificato per la prossima partita sabato sera in casa contro la Lazio. Frabotta si aggiunge a una lista di indisponibili già ricca causa infortuni (in attesa di capire se qualcuno è già certo di tornare in campo contro i biancocelesti).