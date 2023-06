A inizio settimana, probabilmente martedì,edsi incontreranno di nuovo. Qualcosa si muove sull'asse Piemonte-Toscana, ma ad oggi è difficile pensare che il summit possa coincidere con la chiusura della trattativa per Fabiano, che resta il primo obiettivo per rinforzare la fascia sinistra ma può arrivare solo nel caso in cui in quella zona di campo si liberasse un posto (potrebbe bastare l'uscita di, per cui però non si registrano particolari passi in avanti). La dirigenza del club di Fabrizio, piuttosto, approfitterà dell'occasione per parlare dei gioielli bianconeri.- Come scrive Tuttosport il nome che rimbalza con più insistenza è quello di Fabio, oltre a Matiase Filippo. Il primo, per la verità, lo vogliono in tanti, la Juve ci crede ma non esclude la soluzione prestito, magari non nell'immediato e comunque solo a fronte di un certo tipo di mercato in entrata. "In sostanza - spiega il quotidiano - se i bianconeri dovessero rendersi conto che per Miretti gli spazi rischierebbero di ridursi (a maggior ragione in caso di assenza dallae dunque con una sola partita a settimana), allora si potrebbe ragionare su tale soluzione. E a quel punto l'Empoli è pronto a mettersi in lista, in una posizione di vantaggio sulla nutrita concorrenza".