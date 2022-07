La Juve resta più attiva che mai sul mercato e proprio in queste ore ha piazzato l'ennesima cessione dal 'profilo giovane' di questa sessione estiva. Dopo i vari De Winter e Vrioni infatti, anche il baby Matteo Anzolin è prossimo a lasciare la Continassa. Il classe 2000 è infatti ad un passo dal firmare con il club tedesco cel Wolfsberger che, militerà in Bundesliga nella stagione che sta per cominciare. Alla Juve verrà garantita una percentuale in caso di rivendita futura.