Altro giro, altro giorno di doppia seduta al Training Center della Continassa. Lasi è ritrovata questa mattina e ha lavorato fino al pomeriggio. Continua la preparazione, ecco il racconto del sito ufficiale."​La preparazione pre stagionale dei bianconeri prosegue secondo programma.Prima di pranzo, in una mattinata nella quale il meteo ha concesso una tregua dal caldo degli ultimi giorni, sotto una lieve pioggia la squadra ha lavorato con il pallone, dedicandosi a esercitazioni di possesso e poi a una partita per il recupero della sfera in zone avanzate del campo.Anche domani si torna in campo per una doppia sessione, la prima, come sempre, al mattino".