Manueldelude ancora. Il centrocampista classe 1998 non ha convinto nemmeno nel match di ieri tra, in cui non è riuscito a strappare la sufficienza dai giornali. "Brutto primo tempo, con tanto di due lanci sballati. Meglio nella ripresa, ma si ferma sul più bello quando raddoppia Guendouzi concedendogli il cross del gol (proprio perché è in raddoppio dovrebbe essere più aggressivo lui di McKennie, che deve in primis non farsi saltare)" scrive Tuttosport, attribuendogli un 5 in pagella.Mezzo voto in più da parte de Il Corriere dello Sport - "Non esce mai dalla partita, come dice Allegri, ma sbaglia diversi palloni, forse perché gli mancano gli appoggi e le distanze sono lunghe" - e dalla Gazzetta dello Sport, che scrive così: "Altra partita da difensore aggiunto, spendendosi in contrasti, marcature, scivolate. Lui ci mette del suo con geometrie elementari e mai un'apertura o un lancio".