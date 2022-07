La Juventus non sembra fermarsi a Bremer e punta ad un altro obiettivo per il reparto difensivo. Si tratta di Nikola Milenkovic, messo sotto osservazione già da diversi mesi dai dirigenti della Continassa che però, sono stati impegnati nell'operazione che ha portato il centrale granata in bianconero. Stando a quanto riportato da La Nazione però, anche in questa occasione bisognerà battere la concorrenza dell'Inter, da tempo sulle orme del serbo.