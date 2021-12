Mai così male il titolo della Juventus.Prosegue infatti l'effetto congiunto di operazioni societarie e vicende giudiziarie sul titolo del club bianconero.Oggi infatti la giornata del titolo bianconero si è chiusa a 4,79% a 0,4098, dopo essere scesa nel corso delle contrattazioni anche a 0,4074 euro per azione, a pochi minuti dalla chiusura. Sul titolo, come riporta Calcio e Finanza, continua a pesare l’indagine in corso per falso in bilancio, ma anche l’avvio dell’aumento di capitale da 400 milioni.Mai così in basso da fine luglio 2017. Il titolo era sceso sotto lo 0,42 subito dopo l’apertura, addirittura dopo lo 0,41 poco dopo mezzogiorno una prima, tornando in due occasioni e scendendo definitivamente dopo le ore 16.