Dal Portogallo, fanno sapere che i paragoni con Bruno Fernandes non sono per niente sprecati. Così, uno dei gioiellini del Porto U19, campione d'Europa in carica dopo i successi di Youth League, ​​è finito nel mirino della Juventus. Classe 2000, caratteristiche da centrocampista molto dinamico e moderno, Fabio Vieira potrebbe essere il giusto investimento per continuare la politica di crescita a tutto tondo messa in atto dalla Juventus. Una mezzala di talento, pupillo del tecnico della prima squadra del Porto, ​Fabio Conceiçao, come riportato da Calciomercato.com, ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, aggiunta al contratto da poco firmato.