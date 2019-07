di Cristiano Corbo

Prima rassicurazione all'ordine dell'affare: l'arrivo di Romero non esclude quello di De Ligt. Per qualcuno suonerà scontato, ma è sempre meglio precisare, soprattutto in un mercato - come quello della Juve - che mescola grandi colpi e buone prospettive. Ottima prospettiva è invece quella di Christian Romero, difensore argentino classe 1998 che i bianconeri hanno adocchiato in forza al Genoa. Dopo una stagione da protagonista in rossoblù, Paratici non ci ha pensato due volte: Demiral (coetaneo) sarà pure il presente, ma su Christian il discorso sarà certamente più ampio.



VISITE E SCELTA - Romero partirà. Verosimilmente resterà a Genova: Andreazzoli lo aspetta e lui attende ancora di consacrarsi. Mastino dell'area nonostante un fisico non imponente, l'argentino è arcigno e abile in marcatura; non solo: sa finalizzare e prendere il tempo sulle palle inattive. Insomma, è un progetto di campione. Perciò un colpo esoso: a Preziosi andrà una cifra poco superiore ai 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus, cifre probabilmente dilazionate in virtù degli ottimi rapporti con il Grifone. Martedì ci saranno le visite mediche, poi la firma sul contratto. Subito dopo, ecco le prime scelte sul futuro. Sarri l'avrà probabilmente a disposizione per qualche allenamento, giusto per saggiare l'ambiente e cosa vuol dire la Juventus. In bocca al lupo...